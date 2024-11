Stand: 19.11.2024 16:46 Uhr Wismarer Café eines der 500 besten Deutschlands

Das Wismarer "Café Glücklich" gehört zu den besten 500 Cafés Deutschlands in diesem Jahr. Das Magazin "Der Feinschmecker" hat es dazu gekührt. In Mecklenburg-Vorpommern ist es sogar zum Landessieger erklärt worden. In Stralsund ist auch noch eine Rösterei ausgezeichnet worden.

Frisches Team nach Übernahme sofort ausgezeichnet

Erst Anfang des Jahres haben zwei Schwestern mit 23 und 26 Jahren das Café übernommen. Mit zum Team gehört auch ihre Mutter. Alle drei sind Quereinsteiger: Henriette ist Ernährungswissenschaftlerin, Victoria Betriebswirtschaftlerin und Mutter Elena Ergotherapeutin. Ihr Anspruch ist es unter anderem, weniger Zucker einzusetzen und auch vegane Produkte anzubieten.

Café zum wiederholten Mal ausgezeichnet

Schon 2014 wurde das Café in der Wismarer Altstadt vom Gourmet-Magazin "Der Feinschmecker" ausgezeichnet. Die neuen Betreiber haben sich nicht auf diese erneute Auszeichnung beworben. Sie vermuten, dass ein Tester des Magazins inkognito ihr Café bewertet hat. Die Auszeichnung gilt in der Branche als wertvolles Gütesiegel.

Weitere Informationen 4 Min Das Café Glücklich in Wismar Henriette und Victoria Thron betreiben das Café an der Schweinsbrücke in der historischen Altstadt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 19.11.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg