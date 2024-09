Sendedatum: 30.09.2024 18:30 Uhr Wismar: mehr Einnahmen durch Gewerbesteuer-Nachzahlungen

10 Millionen Euro weniger Gewerbesteuern für die Hansestadt Wismar in laufenden Jahr - das war die Prognose Anfang des Sommers. Die eigentlich eingeplanten 30 Millionen könnten nicht mehr erzielt werden, so Wismars Bürgermeister Beyer damals auf einer Bürgerschaftssitzung. Zweieinhalb Monate später heißt es aber nun: Durch Nachzahlungen aus den Vorjahren kann der Wert doch erreicht werden. Damit könne Wismar auch die vom Landkreis angekündigte höhere Kreisumlage bezahlen. Die soll in den nächsten Monaten beschlossen werden und rückwirkend gelten. Die Stadt muss anstelle von jetzt 39,6 dann 42,5 Prozent ihrer Steuereinnahmen an den Landkreis Nordwestmecklenburg weiterleiten.

