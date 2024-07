Stand: 11.07.2024 11:30 Uhr Wismar: Regionalbahn mit Graffiti besprüht

In Wismar haben Unbekannte in der Nacht eine Regionalbahn mit Graffiti besprüht. Der Fahrdienstleiter meldete dies um kurz vor vier Uhr der Bundespolizei. Eine sofortige Suche der Polizei blieb ohne Erfolg. Die Beamten sicherten die Spuren. Das Graffiti in den Farben Pink, Blau, Orange, Weiß, Schwarz und Rot ist 11,5 Quadratmeter groß. Die Täter, die genaue Tatzeit und die Höhe des Schadens sind noch unklar. Die Bundespolizei bittet um Hilfe und nimmt Hinweise entgegen.

