Stand: 12.07.2024 18:31 Uhr Wismar: Die Gewinner des Papierbrücken-wettbewerbs stehen fest

Felix Beyrau aus Neukloster hat den 30. Papierbrückenwettbewerb an der Hochschule Wismar gewonnen. Die Brücke des Achtklässlers trägt 29 Kilo und das bei einem eigenen Gewicht von 196 Gramm. In der Kategorie ab der 9. Klasse hat Leonard Reetz aus Torgelow gewonnen. Seine Brücke trägt sogar 55 Kilogramm. Die Aufgabe für Schülerinnen und Schüler lautete, aus Papier eine möglichst stabile und kreativ gestaltete Brücke zu bauen, die im Verhältnis zu ihrer Eigenlast eine größtmögliche Traglast aufweist. Die schönste Brücke baute Sigrun Neumann von der Christlichen Münster Schule Bad Doberan. Der Wettbewerb findet traditionell am "Tag der Technik" an der Hochschule Wismar statt. Dadurch sollen Schüler für Berufe im Technischen Bereich begeistert werden. Auch in Neubrandenburg, Stralsund und Rostock findet heute der Tag der Technik statt - mit insgesammt 1500 angemeldeten Schülern.

