Stand: 12.12.2024 07:04 Uhr Wiederwahl: Matthias Belke bleibt Präsident der IHK Schwerin

Matthias Belke wurde am Mittwoch zum Präsidenten der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin wiedergewählt. Die Mitglieder der Vollversammlung votierten einstimmig für den Geschäftsmann aus Ludwigslust. Belke steht damit weitere fünf Jahre der Unternehmervertretung vor. Die Themen Fachkräftesicherung, Energiepreise und Entwicklung der Infrastruktur sollen die Arbeitsschwerpunkte bilden. „Ich werde den erfolgreichen Weg der letzten fünf Jahre intensiv weiter voranbringen und setze auf Transparenz und Vertrauen. Zentrales Anliegen muss vor allem sein, die Flächenpräsenz der IHK zu Schwerin zu erhöhen. Alle Unternehmen müssen das umfassende Leistungspaket der IHK kennen.“, so Belke. Die Vollversammlung der IHK zu Schwerin besteht aus 43 Mitgliedern, die von den Unternehmen für fünf Jahre gewählt werden. Das aktuelle Gremium wurde am ersten Oktober gewählt, am Mittwoch bei der konstituierenden Sitzung wurden auch die vier Vizepräsidenten bestimmt. Der IHK zu Schwerin gehören rund 24.000 Unternehmen an.

