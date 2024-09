Stand: 16.09.2024 07:57 Uhr Wallstraßenbrücke in Schwerin nun auch für Fußgänger gesperrt

Fußgänger und Fahrradfahrer kommen ab Montag nicht mehr über die Wallstraßenbrücke in Schwerin. Die provisorische Fußgängerbrücke soll in den kommenden Tagen abgebaut werden. Die Wallstraßenbrücke über die Eisenbahngleise wurde komplett neu gebaut und soll bis Ende November fertig werden. Ab Montag werden die Versorgungsleitungen unter der Brücke in Betrieb genommen, sagte eine Stadtsprecherin. Es fehlen aber noch eine neue Fahrbahnoberfläche, Ampeln und Gehwege. Für Autofahrer ist die Brücke schon länger gesperrt. In der Nähe ist außerdem die Zufahrt zu den Supermärkten am Obotritenring für Autofahrer bis 27. September gesperrt. Dort wird ein neuer Fußgänger-Überweg eingerichtet.

