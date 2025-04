Stand: 08.04.2025 17:14 Uhr Vier Verletzte bei Bus-Unfall in Wismar

In Wismar wurden am Morgen vier Personen bei einer Notbremsung eines Linienbusses verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei musste der Bus in der Rudolf-Breitscheid-Straße scharf bremsen, weil eine E-Scooter-Fahrerin plötzlich einen Fußgängerüberweg überquerte. Drei der vier Verletzten mussten in einer Klinik behandelt werden. Ein Sachschaden ist laut Polizei nicht entstanden. Die E-Roller-Fahrerin floh zunächst von der Unfallstelle, konnte kurze Zeit später aber gefunden werden.

