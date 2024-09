Stand: 10.09.2024 06:25 Uhr Verkehrszählung in Parchim

In Parchim werden ab heute an insgesamt 24 Kreuzungen und zwölf Straßenabschnitten Autos, Lkw und Motorräder gezählt. Grund dafür sind Planungen für eine Umgehungsstraße für die Stadt. Jeweils 24 Stunden dauern die Messungen an den einzelnen Orten im Zeitraum bis zum 26. September. Die Messinstrumente des beauftragten Ingenieurbüros aus Waren an der Müritz sind sowohl mit Kameras als auch Bluetooth Funktechnik ausgestattet. Die Technik wird so installiert und eingestellt, dass weder Personen noch Autokennzeichen aufgezeichnet werden. Erste Ideen zu einer Umgehungsstraße für Parchim gab es vor rund zehn Jahren. 2016 wurde das Projekt als vordringlicher Bedarf in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen. Der Auftrag zur Planung durch ein Ingenieurbüro ist vor drei Jahren erteilt worden.

