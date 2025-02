Stand: 13.02.2025 07:32 Uhr Verfassungsfeindliche Parolen in Wismar: Jugendliche unter Verdacht

Am Mittwochabend soll eine Gruppe Jugendlicher in Wismar verfassungsfeindliche Parolen gesungen und gerufen haben. Laut Polizei kam es zu dem Vorfall gegen 22 Uhr vor einem Schnellrestaurant in der Lübschen Straße. Zeugen informierten die Beamten, die anrückten und eine Gruppe von 15 bis 20 Jahre alten Jugendlichen feststellten. Ob sie an der Tat beteiligt waren, sei derzeit noch unklar. Die Ermittler kontaktierten die Erziehungsberechtigten der beteiligten 15- bis 16-Jährigen. Danach entließen sie alle und leiteten ein Strafverfahren ein.

