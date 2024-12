Stand: 07.12.2024 20:19 Uhr Verbandsliga: FC Mecklenburg Schwerin ist Herbstmeister

Tabellenführer FC Mecklenburg Schwerin hat das letzte Spiel vor der Winterpause mit 3:1 (1:0) beim SV Hafen Rostock gewonnen. Damit ist überwintert der FCM auf dem ersten Tabellenrang - mit zwei Punkten Vorsprung auf den Zweiten SpVgg Torgelow-Ueckermünde. Mohammad Soltani erzielte nach einer knappen halben Stunde das 1:0 (29.) für die Schweriner, Justin Hoffmann traf in der 83. Minute zum 2:0 und in der Nachspielzeit (90.+4) zum 3:1-Endstand.

Schlechter lief es da für den FC Schönberg. Die Mannschaft von Trainer Nobert Somodi unterlag dem FSV Bentwisch zu Hause mit 3:5 (0:2). Mit einem Doppelschlag nach gut zehn Minuten gingen die Gäste in Führung (11. und 13.), nach einer Stunde erhöhte der FSV per Strafstoß auf 3:0 (60.). Zwar kam der FC Schönberg durch Treffer von Felix Kaben (63.) und Jan Luca Holst (67.) nochmal auf 3:2 heran, drehen konnten die Maurine-Kicker das Spiel aber nicht mehr. Erik Thedran (78.), Georg Schumski mit einem Eigentor (79.) und David Schubel (88.) erzielten die weiteren Tore. Die Schönberger überwintern in der Tabelle auf Rang zehn.

