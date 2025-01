Vandalismus in Grevesmühlen: 60.000 Euro Sachschaden

Der Grevesmühlener Bürgermeister Prahler bittet die Einwohner der Stadt, bei der Aufklärung von Vandalismus zu helfen. Prahler appellierte, die Bürger mögen sich bei der Polizei melden, sollten sie etwas beobachtet haben. Allein in den vergangenen Wochen hätten Unbekannte Schäden von rund 60.000 Euro angerichtet. Unter anderem wurden in der Silvesternacht zwei Weihnachtsbuden auf dem Marktplatz beschädigt, außerdem Spielgeräte auf dem Spielplatz auf der Bürgerwiese zerstört und die historische Waage im Foyer des BürgerBahnhofs wurde beschädigt. Auch Brandstiftungen in öffentlichen Toiletten habe es laut Bürgermeister Prahler gegeben. Der Gesamtschaden, der allein durch die Straftaten in den vergangenen Wochen entstanden ist, sei höher als die Schäden durch Vandalismus in den vergangenen drei Jahren zusammen. Diese Summe entspreche in etwa dem gesamten Jahresbudget der Stadt Grevesmühlen für die Förderung von Vereinen und Kultur, den Ausgaben für das Stadtfest oder auch dem Eigenanteil für die Schulsozialarbeit an Grundschulen und der Regionalen Schule, so Bürgermeister Prahler.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg