Touristiker: Gute Buchungszahlen aber Luft nach oben

Touristikanbieter in Westmecklenburg sind grundsätzlich sehr gut gebucht, mancherorts so gar komplett ausgebucht. Aber es laufe in diesen Ferien noch nicht überall wie geschmiert, sagte der Tourismusbeauftragte des Landes Tobias Woitendorf. Nach einer Spontanumfrage des Tourismusverbandes auf Anfrage des NDR sind vor allem Campingplätze und Ferienhäuser in der Region Mecklenburg - Schwerin sehr begehrt. An der Ostseeküste seien einzelne Häuser komplett ausgebucht. Dennoch würden Gäste auch jetzt noch spontan etwas finden. Ab Mitte August gebe es aktuell allerdings noch viel Potential, vor allem im Binnenland. Der Trend zu mehr Spontanität nach der Corona-Pandemie setze sich fort.

