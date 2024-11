Stand: 17.11.2024 09:57 Uhr Teilnehmerrekord beim Herbstputz im Schweriner Zoo

Im Schweriner Zoo halfen gestern knapp 100 Freiwillige beim traditionellen Herbstputz - ein Teilnehmerrekord für den Tierpark. In den vergangenen Jahren war es nur knapp die Hälfte an Helferinnen und Helfern. Gemeinsam mit den Freiwilligen hat der Zoo beispielsweise Laub gesammelt, an neuen Zäunen gearbeitet oder auch die Glasfassaden im Rote Liste Zentrum gereinigt. Mehrere Hundert Säcke Laub sind dabei zusammengekommen. Viele Helfer kamen aus der Region - einige aber auch aus Niedersachsen, Lübeck und Stuttgart. Die Unterstützung ist für den Zoo in der Winterzeit sehr wertvoll, weil die Pflege der Anlage zu dieser Jahreszeit eine Herausforderung ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 17.11.2024 | 09:30 Uhr