Stand: 29.04.2025 15:50 Uhr Techentin: Autofahrerin fährt Neunjährigen an und flüchtet

Ein neunjähriger Radfahrer ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Techentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte eine Autofahrerin das Kind mit ihrem Wagen angefahren und war anschließend einfach weitergefahren. Der Vorfall ereignete sich gegen 7 Uhr an der Techentiner Straße. Der Neunjährige war eigenen Angaben nach auf dem Gehweg unterwegs, als ein weißes Auto plötzlich aus der Einmündung zum Abwasserzweckverband kam und mit ihm kollidierte. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht am Bein verletzt.

Frau soll am Steuer gesessen haben

Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen: Am Steuer des Autos soll eine Frau mit Brille und blonden Haaren gesessen haben, so die Beamten. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Ludwigslust unter der Telefonnummer 03874/41 10 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

