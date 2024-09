Stand: 26.09.2024 11:26 Uhr Tasche aus Auto gestohlen: Polizei warnt vor Dieben in Schwerin

Die Polizei in Schwerin warnt davor, Autos nicht abzuschließen. In dieser Woche seien in zwei Fällen Taschen aus offenen Fahrzeugen entwendet worden. Der erste Fall ereignete sich in der Schelfstadt, der Zweite am Mittwochabend in der Altstadt. Laut Polizei hatte einer der Fahrer sein Auto für etwa fünf Minuten offen stehen gelassen. Später stellte er fest, dass seine Tasche samt 500 Euro Bargeld fehlten. In den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu ähnlichen Vorfällen, so die Polizei. Die Beamten appellieren deshalb: Wertsachen sollten niemals offen im Auto gelagert werden. Außerdem sollten Autos auch bei kurzen Stopps immer verriegelt werden.

