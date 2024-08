Stand: 14.08.2024 14:56 Uhr Tag der Deutschen Einheit in Schwerin: Viele Straßen gesperrt

In Schwerin werden wegen der Feiern zum Tag der Deutschen Einheit am und um den 3. Oktober weite Teile der Innenstadt für den Straßenverkehr gesperrt, auch Parkplätze fallen für diesen Zeitraum weg. Die Stadt hat das Verkehrskonzept für das Bürgerfest vorgestellt. In der Innenstadt im unmittelbaren Umfeld der Veranstaltungen wird es keine Besucher-Parkplätze geben. Die Parkflächen werden für Aussteller und Infrastruktur und Logistik gebraucht. Auch Anwohner mit Parkgenehmigung zum Beispiel in Bereichen der Werderstraße und der Graf-Schack-Allee müssen ihre Autos wegfahren - sie bekommen kostenfreie Ausweichparkplätze. Eine Karte mit den gesperrten Bereichen gibt es auf einer Service-Seite.

Für Gäste, die mit dem Auto von außerhalb zum Bürgerfest nach Schwerin kommen, gibt es Park & Ride-Plätze außerhalb der Innenstadt. Von dort fahren Busse oder Straßenbahnen - und zwar an allen drei Tagen des Bürgerfestes verstärkt, die Buslinie 7 zum Beispiel auch am Tag jede Viertelstunde. Zum Ende der Abendveranstaltungen werden an allen Tagen ab 23.30 Uhr zusätzliche Busse und Bahnen fahren.

