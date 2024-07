Stand: 19.07.2024 17:11 Uhr Suckow: Polizei stoppt alkoholisierten Lkw-Fahrer

Mehr als zwei Promille Alkohol hatte am Donnerstag ein Lkw-Fahrer zwischen Suckow und Marnitz im Blut. Laut Polizei kam der Mann mit seinem Laster mehrmals von der Fahrbahn ab. Dabei wurden unter anderem 25 Meter Leitplanke beschädigt. Die Polizei konnte den Mann in Parchim stoppen und unterzog ihn einem Alkoholtest. Der 39-Jährige war auf Nachfrage der Beamten nicht mehr in der Lage zu sagen, wohin er eigentlich fahren wollte. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehr als 6.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim