Stand: 06.09.2024 13:59 Uhr Stufe vier: Waldbrandgefahr in Westmecklenburg steigt

In Westmecklenburg gilt in den Forstämtern Radelübbe und Jasnitz die Gefahrenstufe vier - das bedeutet hohe Gefahr und ist die zweithöchste Warnstufe. Die Trockenheit und Temperaturen der vergangenen Tage begünstige wieder das Risiko für Feuer, so eine Forstamts-Sprecherin. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim gibt es zusätzlich einige Risikogebiete. Diese Flächen sind besonders gefährdet, wie beispielsweise Jasnitz, Grabow und Kalliß. Ab der Gefahrenstufe vier gibt es unter anderem keine Ausnahmeregelungen für Feuer in und am Wald. Grundsätzlich gilt ein Rauchverbot für Waldgebiete. In einzelnen Fällen können die Forstämter in Absprache mit den Landkreisen auch das Betreten der Wälder untersagen. Täglich zweimal erfassen die zuständigen Leitforstämter Daten zur Waldbrandgefahr.

