Stand: 19.03.2025 09:01 Uhr Streik bei Helios Kliniken in Schwerin: OPs teils verschoben

Die Gewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten der Helios Kliniken Schwerin am Donnerstag zu einem Warnstreik auf. Dadurch können geplante OPs und Therapien ausfallen. Die Notversorgung soll aber gesichert bleiben. Gefordert werden unter anderem acht Prozent mehr Lohn, ein 13. Monatsgehalt und höhere Zulagen. Bisher gibt es kein Angebot vom Arbeitgeber. Stattdessen wird laut ver.di mehr Flexibilität von den Mitarbeitenden erwartet - Beschäftigte könnten künftig auch in anderen Helios Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt werden. Laut ver.di ist das eine Zumutung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 19.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin