25.01.2025 Straße in Kaliß fertig

In Kaliß wurde ein erneuerter Straßenabschnitt offiziell übergeben. Für rund 900.000 Euro wurde die Ortsdurchfahrt, etwas mehr als 500 Meter Straße, grundlegend erneuert. Das sagte ein Sprecher des Kreises Ludwigslust-Parchim. In Kaliß bündele sich der Verkehr aus vier Richtungen, die Kreisstraße war in einem schlechten Zustand so der Sprecher weiter. Im Rahmen der Bauarbeiten mussten auch 23 Bäume gefällt werden. Das sei ursprünglich nicht vorgesehen gewesen. Unter der oberen Straßenschicht war eine Pflasterdecke gefunden worden, die nicht im Baugrundgutachten vermerkt war. Dadurch musste in größerer Tiefe als geplant gebaut werden, was wiederum die Wurzeln der Bäume schädigte. Für die gefällten 23 Zierkirschen wurden neue Bäume gepflanzt.

