Stadtwerke Schwerin: Geschäftsführer Wolf geht nach 23 Jahren

Führungswechsel bei den Stadtwerken Schwerin: Geschäftsführer Josef Wolf wird im kommenden Jahr sein Amt niederlegen. Das haben die Stadtwerke am Mittwochabend mitgeteilt. Nach 23 Jahren an der Spitze des kommunalen Unternehmens werde Wolf seine Tätigkeit als Geschäftsführer am 31. März 2025 beenden. Er wolle sich ins Private zurückziehen. Die Entscheidung sei im Einvernehmen mit Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) gefallen. Seit 2002 hatte Wolf die Stadtwerke geleitet, seit September 2023 zusammen mit Hanno Nispel. Nun sei es für den 63-Jährigen an der Zeit, den Staffelstab weiterzugeben, heißt es in der Mitteilung weiter. An wen, ist noch offen.

