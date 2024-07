Stand: 04.07.2024 06:18 Uhr Schwerin: Mandy Pfeifer kandidiert nicht als Stadtpräsidentin

Auf Ihren Wahlplakaten stand "Zeit für eine Stadtpräsidentin". Nun tritt Mandy Pfeifer (SPD) zur Wahl nicht mal an. Sie stehe weiterhin zu dem Plakat sagte sie zu NDR 1 Radio MV, aber es gebe für sie keine erkennbare Mehrheit. Rein rechnerisch, so Pfeifer, hätte das progressive Lager (LINKE, GRÜNE, SPD,

Einzelkandidaten) hinter ihr stehen müssen. Das sei nicht absehbar. Darüber hinaus gebe es bereits drei Kandidaten. Noch mehr erhöhten einzig die Chancen des AfD-Kandidaten, so Pfeiffer weiter. Die drei Kandidaten, die ins Rennen gehen sind Sebastian Ehlers (CDU), Leif-Erik Holm (AfD) und Heiko Steinmüller (parteilos). Die Wahl ist am Montag auf der ersten Sitzung der neugewählten Stadtvertretung geplant.



