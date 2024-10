Stand: 12.10.2024 07:30 Uhr Simson, Trabant und Wolga: DDR-Fahrzeugtreffen in Dabel

Am Holzendorfer See in Dabel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) treffen sich an diesem Wochenende Liebhaber von DDR-Fahrzeugen. Von Simson über Trabant bis hin zum Vielzweck-Lastwagen W50 oder dem russischen Wolga ist so ziemlich alles vertreten. Die schönsten und spektakulärsten Fahrzeuge werden prämiert. Organisiert wird die Veranstaltung zum Abschluss der Oldtimersaison vom überregionalen Verein "Pappen-Papas". Sein Ziel: die Pflege, Erhaltung und Förderung von technischem Kulturgut in Form von Autos aus der DDR und dem gesamten Ostblock.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 12.10.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim