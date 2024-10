Stand: 05.10.2024 05:38 Uhr Shimon-Peres-Preis für Hagenower Projekt Link Bridge

Das Projekt Link Bridge aus Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wird mit dem Shimon-Peres-Preis 2024 ausgezeichnet. Den Preis vergibt das Auswärtige Amt in Kooperation mit dem Deutsch-Israelischen Zukunftsforum. Die in dem Projekt entstandenen Kunstwerke beschäftigen sich mit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Sie werden in diesem Herbst in beiden Ländern ausgestellt. Link Bridge stärke als Inklusionsprojekt die Freundschaft und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in Deutschland und Israel, heißt es in der Mitteilung. Die Auszeichnung soll am 31. Oktober in Berlin überreicht werden. Sie ist mit 10.000 Euro dotiert. Der Shimon-Peres-Preis wird seit 2017 vom Auswärtigen Amt in Kooperation mit der Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum jährlich an zwei Kooperationsprojekte verliehen. Die Auszeichnung würdigt Initiativen und Projekte junger Menschen, die sich für die demokratische Ausgestaltung der deutschen und israelischen Gesellschaft engagieren.

