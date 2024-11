Stand: 30.11.2024 12:05 Uhr Schwerin und Bad Kleinen: Gemeindezentren werden freigegeben

Die evangelischen Gemeindezentren „Bernohaus“ in Schwerin und „Arche“ in Bad Kleinen bei Schwerin sollen nicht mehr kirchlich genutzt werden. Das haben die jeweiligen Kirchengemeinderäte beschlossen. Das Bernohaus in Schwerin muss laut einem Sprecher des Kirchenkreises Mecklenburg wegen gestiegener Mietkosten und weniger Teilnehmenden bei Veranstaltungen schließen. Im Gemeindezentrum Arche in Bad Kleinen wurden erhebliche Baumängel festgestellt. Die Kirchengemeinde konnte das benötigte Geld für eine Sanierung nicht aufbringen. Deshalb soll das Gemeindezentrum verkauft werden.

