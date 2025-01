Stand: 27.01.2025 16:33 Uhr Schwerin: Zug auf 40 Quadratmetern mit Graffiti besprüht

Am Güterbahnhof in Schwerin wurde ein Reisezug der Deutschen Bahn beschmiert. Insgesamt 40 Quadratmeter sind mit einem großflächigen Graffiti besprüht worden, in weißer, gelber, schwarzer und silberner Farbe. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Wer zwischen Freitag und Sonntag am Güterbahnhof oder in der Umgebung etwas beobachtet hat, soll sich bei der Polizei melden.

