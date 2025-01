Stand: 13.01.2025 17:53 Uhr Schwerin-Warnitz: Ehepaar nach Brand in Wohnhaus verletzt

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Schweriner Stadtteil Warnitz sind am Sonntagmorgen zwei Bewohner schwer verletzt worden. Die 79-jährige Frau und ihr 77-jähriger Mann konnten sich zwar noch selbstständig aus dem Wohnhaus retten, erlitten aber starke Rauchgasvergiftungen sowie Verbrennungen an der Hand. Nach Angaben der Polizei ist das Feuer vermutlich im Keller, im Bereich der Waschmaschine, ausgebrochen. Das Haus ist nur noch in Teilen bewohnbar. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

