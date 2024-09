Stand: 13.09.2024 15:44 Uhr Schwerin: Straßensperrungen für das Jedermann-Radrennen

In Schwerin müssen sich Autofahrer am kommenden Wochenende auf gesperrte Straßen einstellen: Für das Jedermann-Radrennen wird die Werderstraße vom Schloss bis zur Schliemannstraße am Sonntag zwischen 8 Uhr bis 15 Uhr dicht gemacht. Für die Startphasen zwischen 9:30 Uhr und 10:30 Uhr gibt es kurzzeitige Sperrungen der Graf-Schack-Allee, Platz der Jugend, Ludwigsluster Chaussee und Crivitzer Chaussee bis zum Plater Berg. Ab 11 Uhr bis 15 Uhr ist die B 104 nach Schwerin ab Rampe über den Paulsdamm voll gesperrt. Das betrifft auch die Güstrower Straße und die Werderstraße. Beim Jedermann-Radrennen können die Teilnehmer zwischen einer 60 km - Strecke und einer 92 km - Strecke wählen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin