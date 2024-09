Stand: 25.09.2024 16:09 Uhr Schwerin: Spielerische Orientierung bei Berufswahlparcour

In Schwerin ist am Mittwoch der Berufswahlparcours der Bundesagentur für Arbeit gestartet. Knapp 2.000 Schülerinnen und Schüler aus Westmecklenburg versuchen dort bis Mitte Oktober, spielerisch mehr über ihre Stärken zu erfahren. Das soll ihnen helfen, den richtigen Ausbildungsberuf zu finden. Der Erlebnisparcours wurde auf gut 500 Quadratmetern im CAMP Schwerin im Stadtteil Wüstmark aufgebaut. Im Laufe des Schuljahres zieht der Berufswahlparcours weiter durch Mecklenburg-Vorpommern. Im Januar können sich dann Schulkinder in der Wismarer Markthalle informieren.

