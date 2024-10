Stand: 12.10.2024 07:22 Uhr Schwerin: Schwere Brandstiftung in Wohnhaus in der Feldstadt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin am Freitagabend ist ein Schaden von mehr als 7.000 Euro entstanden. Laut Feuerwehr brannte kurz nach 22 Uhr ein Schuhregal im 2. Obergeschoss in einem Haus im Stadtteil Feldstadt. Die Einsatzkräfte konnten das brennende Regal schnell löschen. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses sollten in ihren Wohnungen bleiben, sie blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und bittet um Hinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 12.10.2024 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin