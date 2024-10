Stand: 17.10.2024 16:00 Uhr Schwerin: Schäferhund-Mischling beißt kleineren Hund tot

Im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz ist der Kampf zwischen zwei Hunden am Mittwochabend tödlich für eines der Tiere geendet. Gegen 20 Uhr begegneten sich zwei Hundehalter mit ihren angeleinten Tieren auf einem Parkplatz in der Pawlowstraße, so die Polizei. Einer der beiden Hunde, ein Schäferhund-Mischling, griff dann aus bislang ungeklärten Gründen einen wesentlich kleineren Chihuahua-Mischling an. Dabei erlitt der kleine Hund so schwere Verletzungen, dass er noch vor Ort verendete. Gegen den 41-jährigen Halter des Schäferhund-Mischlings wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

