Nach neun Wochen Besitzerin von Bargeld in Grimmen endlich gefunden

Am 1. Februar hatte ein 56-Jähriger eine größere Summe Bargeld auf dem Parkplatz eines Discounters in der Heinrich-Heine-Straße in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) gefunden, ganz in der Nähe eines Geldautomaten der Volksbank. Er gab das Geld bei der Polizei ab und die machte zunächst keine Angaben über die genaue Höhe, denn nur der eigentliche Besitzer konnte den Betrag kennen. Neun Wochen lang suchte die Polizei auch mit Hilfe der Medien nach dem rechtmäßigen Eigentümer des Geldes und hat ihn endlich gefunden: Es handelt sich um eine Frau aus Grimmen. Sie wird ihr Geld nun aus der Asservatenkammer des Polizeireviers Grimmen ausgehändigt bekommen.

Panne während der Ermittlungen

Dass die Frau erst so spät gefunden werden konnte, lag an einer Panne im Zuge der Ermittlungen. Nach Angaben der Polizei hatte die Volksbank fälschlicherweise zunächst die IBAN-Nummer des Finders an die Polizei übermittelt. Erst als der Irrtum aufgefallen war, konnte die korrekte IBAN ermittelt und damit die Frau gefunden werden. Laut Gesetz steht dem Finder ein Finderlohn zu.

