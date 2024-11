Stand: 24.11.2024 08:00 Uhr Schwerin: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Am Samstag gegen 22:30 Uhr kam es in der Grünen Straße am Parkplatz vor dem Lidl-Markt zu einem Angriff von mehreren jungen Männern auf einen 20-jährigen polnischen Staatsbürger. Das Opfer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Laut dem 20-jährigen seien die Täter männlich, jugendlich, dunkel gekleidet und hätten ein südländisches Aussehen. Alle hätten eine Kapuze getragen. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

