Schwerin: Pläne für Fahrradroute in die Innenstadt

2025 soll ein großes Projekt für den Radverkehr in Schwerin angegangen werden - eine Fahrradroute von der Krösnitz bis in die Innenstadt, inklusive einer neuen Brücke. Die Gesamtkosten liegen bei mehr als sechs Millionen Euro. Die Stadt hofft auf Fördermittel - aber damit gibt es Probleme, sagte Baudezernent Bernd Nottebaum (CDU). Es gäbe keinen beschlossenen Bundeshaushalt und dadurch auch keine Bundesfördermittel - aber die seien besonders wichtig für die geplante neue Stadionbrücke, so Nottebaum weiter. Eine gleichnamige Brücke über der Ludwigsluster Chaussee wurde vor zehn Jahren gesprengt und jetzt soll dort eine reine Fahrradbrücke neu gebaut werden.

Straße soll bis zur Mecklenburgstraße führen

Die Stadt will sich nun für einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn einsetzen, das heißt mit dem Bau würde schon begonnen werden bevor die endgültige Fördermittelzusage vorliegt. Denn: Ein dreiviertel Jahr zu warten bis der Bundeshaushalt beschlossen ist, das sei keine Option so Nottebaum weiter. Die Fahrradstrecke soll bis zur Mecklenburgstraße führen. Ein weiteres Projekt ist ein Fahrradparkhaus mit Verleih und Werkstatt am Hauptbahnhof - hier soll 2025 Baustart sein.

