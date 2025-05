Stand: 09.05.2025 16:37 Uhr Nordwestmecklenburg: Polizei warnt vor Betrüger-Handwerkern

Die Polizei warnt vor unseriösen Handwerkern, die im Kreis Nordwestmecklenburg unterwegs sind. In einem Fall in Gadebusch haben mehrere Arbeiter unaufgefordert das Dach des Hauses eines 74-jährigen Mannes repariert. Nach den Arbeiten haben sie 31.000 Euro gefordert. Trotz mehrfacher Aufforderung hatten sie keinen Kostenvoranschlag erstellt. Der Mann gab das Geld unter dem Druck der Arbeiter heraus, sagte ein Polizeisprecher. Erst im Nachgang informierte er die Polizei. Auch in Groß Molzahn bei Schlagsdorf gab es einen Fall. Hier forderten Unbekannte eine hohe Summe für Asphalt, der angeblich auf einer Baustelle übrig geblieben war. Die Polizei rät, nicht auf spontane mündliche Angebote einzugehen und vor allem bei Drohungen sofort die 110 anzurufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 09.05.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg