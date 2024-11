Stand: 18.11.2024 16:40 Uhr Schwerin: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Die Polizei hat in Schwerin einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Bereits am Mittwoch hatten Polizisten den 22-Jährigen am Dreesch beim Dealen erwischt. Sie fanden bei dem aus Tunesien stammenden Mann dutzende Tütchen Haschisch, Marihuana, Amphetamine und Kokain. Außerdem Bargeld in kleinen Scheinen. Im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens wurde der Mann vom Amtsgericht Schwerin zu einer Geldstrafe verurteilt.

