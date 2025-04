Stand: 29.04.2025 15:40 Uhr Schwerin: Männer wegen schwerem Bandendiebstahl verurteilt

Im Prozess gegen zwei 37 und 44 Jahre alte Männer ist am Schweriner Landgericht am Dienstagvormittag ein Urteil gefallen. Die beiden Polen sind jeweils zu vier Jahren und zehn Monaten Haft wegen besonders schweren Bandendiebstahls verurteilt worden. In zwölf nachgewiesenen Fällen hatten sie bundesweit unter anderem Radlader, Sattelauflieger und Minibagger gestohlen. Diese haben sie teils in Einzelteilen, teils im Ganzen nach Polen gebracht, um sie dort zu verkaufen. Die Anklage war von einem Gesamtschaden von knapp 700.000 Euro ausgegangen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 29.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin