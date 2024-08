Stand: 22.08.2024 06:33 Uhr Schwerin: Löscharbeiten in Wüstmark unterbrochen

Noch immer brennt im Schweriner Stadtteil Wüstmark eine Lagerhalle mit Strohballen. Am Mittwochabend hat die Feuerwehr den Einsatz, laut Leitstelle Schwerin, unterbrochen. Der Grund: der Besitzer der Halle muss am Donnerstag Sicherungsarbeiten am Gebäude vornehmen. Im Anschluss an die Sicherungsarbeiten sollen die Löscharbeiten fortgesetzt werden, so ein Feuerwehrsprecher gegenüber NDR 1 Radio MV. Bereits am Mittwochabend hatte die Feuerwehr die Gefahrenmeldung wegen der Geruchsbelästigung aufgehoben. Am Samstagabend waren in einer Lagerhalle aus noch unbekannter Ursache 8.000 Strohballen in Flammen aufgegangen. Wie lange die Löscharbeiten dauern, ist derzeit nach Angaben der Feuerwehrleitstelle Schwerin noch unklar. Ursprünglich ging die Feuerwehr davon aus, den Brand bis Donnerstag komplett zu löschen.

