Stand: 23.08.2024 18:19 Uhr Schwerin: Karambolage auf der A14 - 100.000 Euro Schaden

Auf der A14 kurz hinter dem Kreuz Schwerin in Richtung Wismar kam es am Freitag zu einer Karambolage mit mehreren Autos. Ein Kleintransporter hielt wegen eines Reifenschadens auf der rechten Fahrspur. Der Grund: auf diesem Abschnitt gibt es keinen Standstreifen. Ein Lkw fuhr auf den Transporter auf. Der Fahrer des Transporters, der in dem Moment den Reifen wechselte, sprang noch rechtzeitig zur Seite. Ein weiterer Pkw prallte in den inzwischen quer stehenden Transporter und ein viertes Auto fuhr in die Unfallstelle. Verletzt wurde bei der Karambolage niemand. Der Schaden beträgt rund 100.000 Euro. Die A14 war zeitweise komplett gesperrt. Insgesamt waren sieben Fahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz.

