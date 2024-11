Stand: 06.11.2024 08:20 Uhr Schwerin: Gehweg muss wegen Glasfaser-Ausbau erneut aufgerissen werden

Ein Gehweg in Schwerin, der erst kürzlich erneuert wurde muss für eine Glasfaserleitung neu aufgerissen werden. Kritik daran kommt jetzt von der Schweriner Stadtverwaltung selbst. Der Gehweg befindet sich an der Rogahner Straße - Vertreter des betroffenen Telekommunikationsunternehmens seien in den Bauablauf eingebunden gewesen und hätten an Bauberatungen teilgenommen. Der Glasfaserausbau sei dabei aber nicht vorbereitet worden das kritisiere Oberbürgermeister Badenschier sagte eine Stadtsprecherin. Nicht nur das nochmalige Aufreissen des Gehwegs sorgt für Unmut bei der Verwaltung - es komme auch immer wieder zum Ausfall der Straßenbeleuchtung dort wo Glasfaserkabel verlegt wurden. Die Stadtverwaltung will die Telekommunikationsunternehmen dafür in Regress nehmen, so die Sprecherin weiter.

