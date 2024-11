Stand: 10.11.2024 10:55 Uhr Schwerin: Gedenken an Pogrom in Mecklenburg-Vorpommern

In Schwerin ist am Sonnabend mit einer Mahn- und Gedenkveranstaltung an die Pogromnacht vor 86 Jahren gedacht worden. Mehr als 250 Menschen kamen auf dem Schweriner Schlachtermarkt zusammen. In Reden wurde an das Leid der Juden, der Verfolgung und ihrer Ermordung erinnert. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden auch in Mecklenburg-Vorpommern Juden verhaftet, Synagogen angezündet und Geschäfte jüdischer Inhaber verwüstet. Die Reichspogromnacht gilt als Beginn der Gewalt gegen Juden, durch die bis zum Ende des zweiten Weltkrieges sechs Millionen Menschen in den Vernichtungslagern des NS-Regimes ermordet wurden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 10.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin