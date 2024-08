Stand: 31.08.2024 08:43 Uhr Schwerin: Feuerwehreinsatz auf Winzerfest

In Schwerin hat es in der Nacht zu Sonnabend einen Feuerwehreinsatz auf dem Alten Garten gegeben. Aktuell findet dort gerade das 33. Schweriner Winzerfest statt. Laut Feuerwehr hatte es nach Veranstaltungsende in einem Stand, der unter anderem Pilzpfannen verkauft, eine starke Rauchentwicklung gegeben. Die Schweriner Berufsfeuerwehr musste den Stand aufbrechen und konnte dann die Herdplatte samt großer Pfanne ablöschen. Menschen wurden nicht verletzt. Wie groß der Schaden ist, ist noch unklar.

