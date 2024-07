Stand: 10.07.2024 15:29 Uhr Schwerin: Falscher Polizist stiehlt 2.000 Euro

In Schwerin hat sich ein Trickbetrüger als Polizist ausgegeben und von einem Rentner 2000 Euro gestohlen. Laut Polizei hatte der Unbekannte am Freitag einen 86-jährigen Bewohner eines Mehrfamilienhauses angesprochen, ihm ausweisähnliche Dokumente vorgezeigt und den Mann gebeten, seine Geldbestände in der Wohnung zu überprüfen. Als er das auch in seinem Beisein tat griff der Dieb nach dem Geld und flüchtete. Der männliche Täter soll zirka 1,80 Meter groß sein, dunkle Haare und einen Bart getragen und deutsch gesprochen haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats Schwerin bitten um weitere Hinweise zu dem Geschehen am Freitag. Möglicherweise hat der Kriminelle die Masche auch bei anderen Anwohnern versucht. Einen ähnlichen Fall gab es am selben Tag auch in Parchim. Dort verlor eine 76-jährige Frau 9000 Euro.

