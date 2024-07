Stand: 08.07.2024 17:25 Uhr Parchim: Trickbetrüger gibt sich als Polizist aus

In Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist eine Rentnerin am Freitag auf einen Trickbetrüger reingefallen, der sich als Zivilpolizist ausgab. Laut Polizei hatte der Täter der Bewohnerin in einem Mehrfamilienhaus erzählt, dass ein Einbrecher einen Schlüssel zu ihrer Wohnung hätte und sie deshalb ihre Geldverstecke überprüfen solle. Das tat die Frau dann auch im Beisein des Mannes.

In einem unbeobachteten Moment soll der Dieb dann etwa 9.000 Euro gestohlen haben. Die 76-Jährige bemerkte den Diebstahl erst, nachdem der Trickbetrüger die Wohnung verlassen hatte. Dann rief sie die echte Polizei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim