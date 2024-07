Stand: 31.07.2024 16:31 Uhr Schwerin: Erster Integrationskurs an Volkshochschule

In Schwerin lernen Zugewanderte erstmals an der Volkshochschule in einem Integrationskurs Deutsch. 21 Männer und Frauen sind seit etwa einem Monat dabei. Etwa die Hälfte der Erwachsenen stammt aus der Ukraine. Mehrere Dutzend Menschen warten aktuell in Schwerin auf die Teilnahme an einem Integrationskurs, sagte eine Stadtsprecherin. Die Volkshochschule wurde im Mai als Kursträger zertifiziert. Die Teilnehmer wollen im Kurs das Sprachniveau B1 erreichen. Um das Niveau zu erreichen absolvieren sie 500 Deutschstunden sowie einen 100 Stunden umfassenden Orientierungskurs über deutsche Geschichte, Kultur und Rechtsordnung. Ein zweiter Kurs an der Volkshochschule soll im Oktober beginnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 31.07.2024 | 16:30 Uhr