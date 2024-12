Stand: 03.12.2024 16:18 Uhr Schwerin: Einbruchserie in Gewerbebetriebe

Die Polizei sucht Zeugen in Schwerin. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in drei Gewerbebetriebe eingebrochen. Betroffen waren ein Imbiss in der Rosa-Luxemburg-Straße, eine Bar in der Franz-Mehring-Straße sowie ein Friseurgeschäft in der Schloßstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über Fenster Zugang zu den Gebäuden. Die genaue Tatzeit ist noch nicht bekannt. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte bemerkt hat, soll sich bei der Polizei melden. Auch Hinweise, zum Beispiel ab wann Scheiben an den Gebäuden beschädigt waren, seien hilfreich, so die Polizei.

