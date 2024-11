Stand: 18.11.2024 15:40 Uhr Schwerin: Betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen

Am Wochenende hat die Polizei in Schwerin eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizei war die 64-jährige mit ihrem Auto in der Ludwigsluster Chaussee unterwegs. Passanten hatten die Polizei verständigt, weil die Frau Schlangenlinien fuhr, außerdem überfuhr sie mehrere Verkehrsinseln. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,8 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein der Frau sicher und zogen ihren Autoschlüssel ein.

