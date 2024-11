Stand: 27.11.2024 17:53 Uhr Schwerin: Autos auf dem Großen Dreesch beschädigt

In Schwerin wurden Dienstag Nacht zwei Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter noch in der Nacht stellen. Der hatte nach aktuellem Ermittlungsstand in der Dr.-Martin-Luther-King-Straße bei einem Audi die Außenspiegel zerstört und die Scheibenwischer abgerissen. Bei einem Hyundai soll er den Lack beschädigt haben. Durch einen Zeugenhinweis konnten die Beamten den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe des Tatorts identifizieren. Gegen den 33-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

