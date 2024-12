Stand: 13.12.2024 17:07 Uhr Schwerin: 19-Jähriger flüchtet vor der Polizei

In Schwerin hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen einen 19-Jährigen angehalten, der ohne Führerschein und mit falschem Kennzeichen unterwegs war. Als die Beamten den jungen Mann in der Rogahner Straße kontrollieren wollten, flüchtete er erst mit dem Auto auf eine Wiese . Doch im dichten Gebüsch war Schluss – er hatte sich festgefahren und versuchte dann zu Fuß zu entkommen. Das Auto war nicht versichert und die Kennzeichen gehörten jetzt zu einem anderen Wagen. Die Kriminalpolizei Schwerin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

