Stand: 09.12.2024 12:40 Uhr Schwerer Unfall auf der A20 bei Grevesmühlen - 25.000 Euro Schaden

Ein Autofahrer hat am Sonntagabend mit seinem Mercedes auf der A20 zwischen Grevesmühlen und Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) auf der rechten Spur gehalten und so einen schweren Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Fahrer eines folgendes Auto die Situation nicht rechtzeitig erfassen. Er kollidierte mit dem stehenden Fahrzeug. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge gegen 22.45 Uhr in Fahrtrichtung Lübeck. Warum der Mercedesfahrer plötzlich auf der rechten Spur hielt, ist noch unklar. Laut Polizei stand er unter Alkoholeinfluss. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn wurde für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 09.12.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg